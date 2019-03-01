Иск пассажирки к пермскому аэропорту Большое Савино рассматривает районный суд краевого центра. Женщина получила травму во время посадки на автобус, который доставлял пассажиров от аэровокзала к самолету.

Иск пассажирки к пермскому аэропорту "Большое Савино" рассматривает Индустриальный районный суд краевого центра. Женщина получила травму во время посадки на автобус, который доставлял пассажиров от аэровокзала к самолету.По словам пенсионерки, в темноте она не заметила неровность на земле и споткнулась. Хотя на борту женщине оказали первую помощь, позже, по прибытии в Москву оказалось, что травма серьезнее. На снимке специалисты увидели перелом лучевой кости со смещением.Свои страдания физические и моральный ущерб пассажирка оценила в семьсот тысяч рублей, передает ГТРК "Пермь".