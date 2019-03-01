В кабинете директора завершился конфликт между девятиклассником и преподавателем физкультуры, который во время урока в томской школе перешел на блатной жаргон и пообещал избить подростка. Последний включил камеру и снял угрозы на видео.

В кабинете директора завершился конфликт между девятиклассником и преподавателем физкультуры, который во время урока в томской школе перешел на блатной жаргон и пообещал избить подростка. Последний включил камеру и снял угрозы на видео."Если меня не посадят, я тебя щелкну так, ты с перепугу в штаны наложишь, понял, щегол?!" — с этими словами учитель вывел школьника из спортзала, где одновременно занимались три класса.Конфликт завязался за минуту до этого, а его причиной, как утверждает автор записи, стало то, что он лег на сваленные в углу маты, где уже отдыхали несколько семиклассников."Ты чё тут разлёгся как у себя дома, не прихренел? Слез с мата!" — потребовал преподаватель, который вел урок у другого класса.После того, как подросток сделал ему замечание, предложив выбирать выражения и вообще заняться своим классом, физрук школы №35 пошел вразнос."Ты чё так со мной базаришь? Пошли выйдем, я тебе уделаю", — предложил педагог, но, заметив, что его снимают, решил прежде заглянуть с несговорчивым подростком к директору школы.К тому моменту, впрочем, девятиклассник тоже успел продемонстрировать свои познания в области обсценной лексики, однако сам он списал свое поведение на стрессовую ситуацию.Чем завершился конфликт, остается неизвестным, но школьник выразил надежду, что физрука уволят.