Три исламиста, планировавшие устроить серию терактов и убить полицейских, задержаны в Ханты-Мансийском автономном округе.

Три исламиста, планировавшие устроить серию терактов и убить полицейских, задержаны в Ханты-Мансийском автономном округе.Как сообщила в пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк, сотрудники полиции раскрыли законспирированную террористическую ячейку, члены которой разделяли идеологию международной террористической организации, имея связи с бандподпольем на Северном Кавказе.Как удалось установить, преступники встречались на конспиративных квартирах в городах Сургуте и Пыть-Ях, где разрабатывали варианты нападений на объекты особой важности и жизнеобеспечения, органы государственной власти и правопорядка. Боевики также планировали взрывы в местах массового скопления людей.По словам Волк, двое из них задержаны 1 и 15 февраля, при личном досмотре у одного изъята граната РГД-5 с запалом, а с пояса снято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.При обыске изъяты поражающие элементы, взрывчатка, готовое к использованию СВУ на основе пластичной взрывчатки мощностью порядка 600 граммов в тротиловом эквиваленте.Также установлен и задержан еще один из участников террористической группы. При себе у него был пистолет Макарова с патронами, а также и фотография руководителя одного из подразделений УМВД России, на которого, судя по всему, планировалось покушение. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "Теракт".