Президент Белоруссии Александр Лукашенко проговорился о следующем президенте Украины. Слова Батьки вызвали недоумение.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проговорился о следующем президенте Украины. Слова Батьки вызвали недоумение.Неожиданное заявление лидера братской республики прозвучалово время его традиционной беседы с представителями общественности. Когда речьзашла об Украине, Лукашенко вдруг назвал имя человека, который возгласит странупосле мартовских выборов.По словам Батьки, главой государства останется нынешнийукраинский лидер Петр Порошенко. "Да, абсолютно точно", – сказалЛукашенко. Откуда такая уверенность Батька объяснять нужным не посчитал.Лукашенко заявил, что судьба президентского кресла решитсяво втором туре. В нем Порошенко поборется с актером Владимиром Зеленским.Впрочем, чуть позже Лукашенко, видимо, понял, что сболтнуллишнего и принялся оправдываться. Батька подчеркнул, что это его личноеоценочное суждение. Главное, добавил белорусский лидер, чтобы в соседней страневсе было спокойно.Россияне прогноз на предстоящие выборы от Лукашенко неоценили. Пользователи Сети напомнили, что – убийца и вор, замаравшийруки в крови и набивший собственные карманы.За месяц до президентских выборов на Украине – 2019 рейтингиПорошенко оставляют желать лучшего. По данным центра социальных исследований"София", за действующего лидера готовы проголосовать чуть больше 12%опрошенных.опережают актер Владимир Зеленский (18,3%) ибывший премьер-министр Юлия Тимошенко (15,4%). Замыкает четверку лидеромкандидат от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.На главный государственный пост претендуют 44 человека.Большинство экспертов сходится во мнении, что судьба президентского кресларешится во втором туре.