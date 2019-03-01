Четыре ученицы известного тренера Этери Тутберидзе не смогли
обойти юное дарование из ЦСКА на первенстве Москвы. Первое место досталось
Софье Самоделкиной, представительницы школы Самбо-70
довольствовались остальными позициями в пятерке лидеров.
Четыре ученицы известного тренера Этери Тутберидзе не смогли
обойти юное дарование из ЦСКА на первенстве Москвы. Первое место досталось
Софье Самоделкиной, представительницы школы "Самбо-70"
довольствовались остальными позициями в пятерке лидеров.
Подопечные заняли места со второго по пятое
на столичном первенстве. Это Камила Валиева, набравшая 253,88 балла, Майя
Хромых с результатом 251,42, Софья Акатьева с итоговыми 250,60 и Дарья Усачева,
получившая 248,40 балла.
Их обошла представительница ЦСКА. Воспитанница спортивной
школы олимпийского резерва имени Жука Софья Самоделкина в общей сумме набрала
257,39 балла, оставив учениц Тутберидзе далеко позади.
12-летнюю Софью Самоделкину уже сейчас называют самой
талантливой фигуристкой современности. Для молодой спортсменки это только
третий сезон в карьере. Софья занимается под руководством Сергея Давыдова из
ЦСКА.
Как отмечают эксперты, Самоделкина стала надеждой Давыдова
на то, чтобы составить конкуренцию на тренерском мостике. Согласно
методике, разработанной тренерским штабом ЦСКА, с каждой из спортсменок ведется
индивидуальная работа. Однако и Тутберидзе действует по похожему принципу – каждая фигуристка представляет уникальный
образ и программу, пишет "Газета.ру".
Напомним, буквально на днях удар своему бывшему тренеру нанесла двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Фигуристка победила в финале Кубка России в Великом Новгороде. В прошлом году Медведева ушла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.