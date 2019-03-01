Четыре ученицы известного тренера Этери Тутберидзе не смогли обойти юное дарование из ЦСКА на первенстве Москвы. Первое место досталось Софье Самоделкиной, представительницы школы Самбо-70 довольствовались остальными позициями в пятерке лидеров.

Четыре ученицы известного тренера Этери Тутберидзе не смоглиобойти юное дарование из ЦСКА на первенстве Москвы. Первое место досталосьСофье Самоделкиной, представительницы школы "Самбо-70"довольствовались остальными позициями в пятерке лидеров.Подопечные заняли места со второго по пятоена столичном первенстве. Это Камила Валиева, набравшая 253,88 балла, МайяХромых с результатом 251,42, Софья Акатьева с итоговыми 250,60 и Дарья Усачева,получившая 248,40 балла.Их обошла представительница ЦСКА. Воспитанница спортивнойшколы олимпийского резерва имени Жука Софья Самоделкина в общей сумме набрала257,39 балла, оставив учениц Тутберидзе далеко позади.12-летнюю Софью Самоделкину уже сейчас называют самойталантливой фигуристкой современности. Для молодой спортсменки это толькотретий сезон в карьере. Софья занимается под руководством Сергея Давыдова изЦСКА.Как отмечают эксперты, Самоделкина стала надеждой Давыдована то, чтобы составить конкуренцию на тренерском мостике. Согласнометодике, разработанной тренерским штабом ЦСКА, с каждой из спортсменок ведетсяиндивидуальная работа. Однако и Тутберидзе действует по похожему принципу – каждая фигуристка представляет уникальныйобраз и программу, пишет "Газета.ру".Напомним, буквально на днях удар своему бывшему тренеру нанесла двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Фигуристка победила в финале Кубка России в Великом Новгороде. В прошлом году Медведева ушла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.