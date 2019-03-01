Украинские националисты пригрозили сорвать концерты Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе. Возмущение вызвало награждение сатирика орденом За заслуги перед Отечеством III степени, который ему вручил президент России Владимир Путин.

Украинские националисты пригрозили сорвать концерты Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе. Возмущение вызвало награждение сатирика орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, который ему вручил президент России Владимир Путин, передает телеканал "Россия 24".Бывший лидер одесского "Правого сектора" (организация запрещена в России) Сергей Стерненко на своей странице в Facebook потребовал от Жванецкого отказаться от награды, пообещав в противном случае устроить протестные акции.Сам Жванецкий узнал об угрозах от журналистов."Я пишу все время об Одессе. И орден я получил за то, что я пишу об Одессе. Одесса — это не Россия и Украина. У меня есть своя страна — это Одесса", — прокомментировал ситуацию Михаил Жванецкий в эфире телеканала "Россия 24".Представитель артиста Олег Сташкевич сообщил РИА Новости, что несмотря на поступающие от радикалов угрозы, отменять запланированные в Киеве и Одессе концерты Жванецкий не собирается."Концерты мы отменять, конечно, не будем. Пусть они опозорятся. Они делают себе пиар. У них же выборы скоро президентские, как же не попиариться на имени народного артиста Украины", — пояснил Сташкевич.Михаил Жванецкий носит звания народного артиста Украины и народного артиста России. 6 марта писателю-сатирику исполняется 85 лет.