В Красноярске начались матчи турнира Универсиады по хоккею с мячом. Женская сборная России со счетом 4:0 обыграла норвежскую команду.

В Красноярске начались матчи турнира Универсиады по хоккею с мячом. Женская сборная России со счетом 4:0 обыграла норвежскую команду.Российские хоккеистки нанесли поражение сборной Норвегии с результатом 4:0. По два мяча Карина Липанова и Кристина Машинская. В воскресенье наша команда сыграет со сборной Швеции. Могу только поздравить нашу женскую сборную по хоккею с мячом с победой в стартовом матче Универсиады в Красноярске. Победили абсолютно заслуженно. Двигаемся дальше", -прокомментировал ТАСС победу нашей команды президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.В турнире принимают участие четыре сборных – России, Швеции, Финляндии и Норвегии. После группового этапа определятся пары полуфиналистов – первая команда сыграет с четвертой, а вторая с третьей.