Иван Ургант устроил похороны в эфире своей популярной вечерней программы. Шоумен проводил в последний путь омский метрополитен.

Иван Ургант устроил похороны в эфире своей популярной вечернейпрограммы. Шоумен проводил в последний путь омский метрополитен.Новость из Омска попала в рубрику популярной программы"Вечерний Ургант" под названием "Это здорово". Ведущий ищетпозитив в негативных новостях. На сей раз Урганту попалось на глаза известие отом, что омское метро не будут достравивать."Идею достроить строившееся 27 лет метро в Омскеокончательно похоронили. Это здорово, что "Клуб 27" теперь выглядиттак: Джим Моррисон, Джими Хендрикс, Курт Кобейн, Эми Уайнхаус – и омскийметрополитен", – заявилОмский метрополитен должен был стать вторым в Сибири послеНовосибирского, восьмым в России и семнадцатым на территории бывшего СССР. Егостроительство началось в 1992 году. Пустить поезда строители планировали в2008-м. Однако срок переносили сначала на 2012, затем на 2015. Уж к 2016-муобещали открыть точно – как подарок к 300-летию города.Не открыли и на этот раз – из-за проблем с финансированием инизкой транспортной эффективностью. Власти в итоге предложили соединитьпостроенные подземные объекты с наземным рельсовым транспортом – чтобы непропал напрасно труд, пишет "Московский комсомолец".Правительство Омской области решило заморозить строительствометрополитена весной 2018 года. В 2019-м решили окончательно отказаться отпроекта, а по туннелям пустить трамваи. О чем и сообщил телезрителям в своемвечернем шоу .Не так давно рассказал о происшествии, которое случилось с ним в отпуске. Актер с супругой Натальей Кикнадзе и детьми провел его в Соединенных Штатах. Как-то раз шоумен решил покататься по городу на велосипеде. Однако ехавший впереди джип совершил опасный маневр, Иван Ургант упал и серьезно повредил руку.