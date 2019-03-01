Иван Ургант устроил похороны в эфире своей популярной вечерней
программы. Шоумен проводил в последний путь омский метрополитен.
Иван Ургант устроил похороны в эфире своей популярной вечерней
программы. Шоумен проводил в последний путь омский метрополитен.
Новость из Омска попала в рубрику популярной программы
"Вечерний Ургант" под названием "Это здорово". Ведущий ищет
позитив в негативных новостях. На сей раз Урганту попалось на глаза известие о
том, что омское метро не будут достравивать.
"Идею достроить строившееся 27 лет метро в Омске
окончательно похоронили. Это здорово, что "Клуб 27" теперь выглядит
так: Джим Моррисон, Джими Хендрикс, Курт Кобейн, Эми Уайнхаус – и омский
метрополитен", – заявил
Омский метрополитен должен был стать вторым в Сибири после
Новосибирского, восьмым в России и семнадцатым на территории бывшего СССР. Его
строительство началось в 1992 году. Пустить поезда строители планировали в
2008-м. Однако срок переносили сначала на 2012, затем на 2015. Уж к 2016-му
обещали открыть точно – как подарок к 300-летию города.
Не открыли и на этот раз – из-за проблем с финансированием и
низкой транспортной эффективностью. Власти в итоге предложили соединить
построенные подземные объекты с наземным рельсовым транспортом – чтобы не
пропал напрасно труд, пишет "Московский комсомолец".
Правительство Омской области решило заморозить строительство
метрополитена весной 2018 года. В 2019-м решили окончательно отказаться от
проекта, а по туннелям пустить трамваи. О чем и сообщил телезрителям в своем
вечернем шоу .
Не так давно рассказал о происшествии, которое случилось с ним в отпуске. Актер с супругой Натальей Кикнадзе и детьми провел его в Соединенных Штатах. Как-то раз шоумен решил покататься по городу на велосипеде. Однако ехавший впереди джип совершил опасный маневр, Иван Ургант упал и серьезно повредил руку.