Однако он так и не признал своей вины
Однако он так и не признал своей вины
Депутата муниципального образования Вахромеевское Камешковского района Андрея Футерко обвиняют в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.
Инцидент произошел в ноябре 2016 года. Однажды вечером Футерко отдыхал в местном кафе, где также сидели несколько местных депутатов. После закрытия заведения народные избранники стали выяснять отношения у входа. Завязалась драка, и Футерко нанёс множественные удары по голове 37-летнему потерпевшему. Мужчине диагностировали черепно-мозговую травму.
Обвиняемый депутат так и не признал своей вины, утверждая, что он лишь защищался от нападений, а травмы его оппонент получил не от его ударов, а в аварии. Однако записи камеры видеонаблюдения подтвердили версию пострадавшего.
Уголовное дело в отношении Футерко передали прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.