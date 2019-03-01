Однако он так и не признал своей вины

Однако он так и не признал своей виныДепутата муниципального образования Вахромеевское Камешковского района Андрея Футерко обвиняют в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.Инцидент произошел в ноябре 2016 года. Однажды вечером Футерко отдыхал в местном кафе, где также сидели несколько местных депутатов. После закрытия заведения народные избранники стали выяснять отношения у входа. Завязалась драка, и Футерко нанёс множественные удары по голове 37-летнему потерпевшему. Мужчине диагностировали черепно-мозговую травму.Обвиняемый депутат так и не признал своей вины, утверждая, что он лишь защищался от нападений, а травмы его оппонент получил не от его ударов, а в аварии. Однако записи камеры видеонаблюдения подтвердили версию пострадавшего.Уголовное дело в отношении Футерко передали прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.