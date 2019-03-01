Из-за небрежности он поздно диагностировал, несвоевременно начал и неадекватно лечил мужчину

Из-за небрежности он поздно диагностировал, несвоевременно начал и неадекватно лечил мужчинуКовровский городской суд вынес приговор бывшему врачу-урологу. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности.Весной 2017 года врач провел платную операцию местному жителю. В послеоперационный период он ежедневно проводил медосмотры пациента, чтобы не допустить осложнений.Однако из-за небрежности он поздно диагностировал, несвоевременно начал и неадекватно лечил мужчину, что привело к развитию тяжелых последствий. Состояние пациента стремительно ухудшилось и привело к смерти.Недобросовестному врачу назначили 2,5 года ограничения свободы, на тот же срок ему запретили заниматься медицинской деятельностью.