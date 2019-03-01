В США в 11 раз прошло необычное состязание среди ученых под названием Dance Your PhD (Станцуй свою диссертацию). В рамках этого конкурса исследователи рассказывают, о чем их докторские работы, с помощью танцев.

В США в 11 раз прошло необычное состязание среди ученых под названием "Dance Your PhD" ("Станцуй свою диссертацию"). В рамках этого конкурса исследователи рассказывают, о чем их докторские работы, с помощью танцев, сообщает Vice.Ежегодный конкурс проходит в 4 категориях – биология, химия, физика, социальные науки. Приз – тысяча долларов.В этом году в категория "химия" одержал победу ученый из Нидерландов. Он продемонстрировал, как электроны перемещаются сквозь разные материалы, например, нанотрубки и полимеры.Лучшим биологом-танцором оказался бельгийский нейрофизиолог, показавший, что происходит в головах пациентов при черепно-мозговых травмах и коме.Призером в области социальных наук оказался израильский исследователь, который с помощью танца показал, как происходит процесс обучения.Наконец, в категории "физика" победил ученый, который проиллюстрировал в танце принцип сверхпроводимости.