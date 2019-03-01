01.03.2019

2019-03-01 11:25:53

В США умер известный музыкант русского происхождения

В своем доме на Манхэттене в возрасте 89 лет ушел из жизни известный американский композитор, пианист и дирижер русского происхождения Андре Превин, передает телеканал "". За свою карьеру он успел побывать главным режиссером симфонических оркестров Хьюстона, Лондона, Питсбурга, получить четыре "Оскара" как композитор и завоевать десять "Грэмми".