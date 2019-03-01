Фразы, которые мужчина хочет услышать от женщины:
- Прости, я была неправа!
- Не волнуйся, я справлюсь со всеми тремя: у меня черный пояс по карате.
- Милый, ты уверен, что выпил уже достаточно?
- Я не слишком много разговариваю?
- Пойду-ка я на фиг!
- Я решила с сегодняшнего дня ходить дома голой.
- Мы с подругами подготовили тебе небольшой сюрприз. Девочки, раздеваемся!
- Моя сестра хочет переночевать у нас. Ты не против, если она ляжет с нами?
- Я ненадолго на улицу - дом побелить.
- Что мне сделать такого, чтобы загладить свою вину?
- К родителям я съезжу сама, а ты пока сходи с друзьями на стриптиз...
- Разве ты не должен сейчас сидеть с друзьями в пивнушке?
- Меня так возбуждает, когда ты пьяный...
- Сегодня вечером мне ну
еще анекдот!