В торговой точке нарушали нормы технических регламентов о безопасности

В торговой точке нарушали нормы технических регламентов о безопасностиСудогодская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей в магазине «Мясторг».Специалисты ведомства выяснили, что в торговой точке нарушали нормы технических регламентов о безопасности мяса и мясной продукцииТак, напримерв магазине на упаковке мясной продукции не было необходимой маркировки, содержащей информацию об изготовителе и товаре, что не позволяло определить срок годности. Кроме того, мясная продукцию продавали без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих её безопасность и качество, а также без товаросопроводительной документации.В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.