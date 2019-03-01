В торговой точке нарушали нормы технических регламентов о безопасности
В торговой точке нарушали нормы технических регламентов о безопасности
Судогодская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей в магазине «Мясторг».
Специалисты ведомства выяснили, что в торговой точке нарушали нормы технических регламентов о безопасности мяса и мясной продукции
Так, напримерв магазине на упаковке мясной продукции не было необходимой маркировки, содержащей информацию об изготовителе и товаре, что не позволяло определить срок годности. Кроме того, мясная продукцию продавали без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих её безопасность и качество, а также без товаросопроводительной документации.
В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.