Она хотела избежать уголовной ответственности

Она хотела избежать уголовной ответственностиЮрьев-Польский районный суд вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в нарушении правил дорожного движения лицом и ложный донос.Ззлоумышленница управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, хотя раньше ее уже ловили на этом.Желая избежать уголовной ответственности, она обратилась в полицию, рассказав об угоне машины. При этом она знала, что ее автомобиль поместили на штраф-стоянку по причине её нахождения в состоянии алкогольного опьянения.Суд назначил женщине один год исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.