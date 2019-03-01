ЭКЦ МВД России - 100 лет на страже закона и правопорядка.

Ровно 100 лет назад, 1 марта 1919 года при Центральном управлении уголовного розыска было создано первое экспертное учреждение – Кабинет судебной экспертизы, которое возглавил Петр Семеновский – один из основоположников российской дактилоскопии. Эту дату принято считать днем образования экспертно-криминалистической службы органов внутренних дел.Приказом МВД России от 24 ноября 2008 года № 1010 1 марта объявлено Днем экспертно-криминалистической службы системы МВД России.Современный облик система экспертно-криминалистических подразделений ведомства – приобрела в 90-х годах прошлого века. Но предыстория экспертной службы берет свое начало еще в XIX веке с момента проведения исследований по установлению подлинности подписей в документах и изучению ядов в Медицинском Совете при МВД Российской Империи. На рубеже XIX-XX веков при прокуратурах судебных палат заработали фотографические лаборатории, а в центральном аппарате и территориальных подразделениях Департамента полиции – регистрационные бюро. Российская полиция одна из первых в мире стала активно использовать дактилоскопию в раскрытии преступлений.Сегодня организационно-методическое руководство деятельностью экспертных подразделений территориальных органов и транспортной полиции России осуществляет Федеральное государственное казенное учреждение «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации». Также его прерогативой является проведение особо сложных и повторных экспертиз, требующих применения нестандартных методик и уникального оборудования.Современный арсенал технико-криминалистических средств и методов, уровень профессионализма сотрудников позволяют производить 49 видов судебных экспертиз. Ежегодно их проводится свыше 2 млн. Эксперты-криминалисты формируют различные учеты и базы данных, осуществляют государственную геномную регистрацию, выезжают на места происшествий, обеспечивают криминалистическое сопровождение раскрытия и расследования преступлений. Результаты экспертных исследований служат надежной основой доказательственной базы в рамках уголовного и административного процесса, становятся гарантией соблюдения прав и законных интересов граждан, а также неотвратимости наказания за совершение противоправных деяний.