Китайская компания Huawei фактически объявила войну правительству США и американским спецслужбам и сделала это на крупнейшем событии индустрии, Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. Подробности – в программе Вести.net.

Китайская компания Huawei фактически объявила войну правительству США и американским спецслужбам и сделала это на крупнейшем событии индустрии, Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. Действующий исполнительный директор Huawei Го Пин выступил с программной речью, в которой за 15 минут успел отрекламировать свою компанию и дерзко подразнить американцев.Начал он выступление с того, что перечислил успехи Huawei и ее достижения в развитии сетей нового поколения 5G. По словам Го Пина, решения китайского гиганта превосходят аналоги конкурентов по скорости примерно в 20 раз, и при этом обладают большей надежностью. Топ-менеджер также пояснил, что американцы на этом поле отстают очень сильно. Именно поэтому, считает Го Пин, они обвиняют Huawei в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Подробности – в программе 33Live.Runet.