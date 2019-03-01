Российский стартап Nimb в рамках Всемирного мобильного конгресса представил вторую, принципиально новую версию своего кольца с тревожной кнопкой. Зачем нужен Nimb, и чем лучше новое кольцо расскажет программа Вести.net.

Российский стартап Nimb в рамках Всемирного мобильного конгресса представил вторую, принципиально новую версию своего кольца с "тревожной кнопкой". Идея этого кольца проста: на нем есть тревожная кнопка, которую можно зажать в экстренной ситуации, и устройство оповестит ваших родных, частную охранную компанию или любых других людей, которым будет доверять свою безопасность.В США компания уже договорилась со службой 911 и по нажатию кнопки извещается пожарные, полиция и скорая. Они получают всю необходимую информацию: фото владельца, имя, фамилию, данные об аллергии на лекарства, даже информацию о перенесенных операциях. И, что важно, могут отслеживать геопозицию владельца в реальном времени. Подробности – в программе 33Live.Runet.