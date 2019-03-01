На мероприятии, которое состоялось в Музее Победы на Поклонной горе, чествовали ребят из разных регионов страны, совершивших мужественные поступки в экстремальных ситуациях.

Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце-2019». На мероприятии, которое состоялось в Музее Победы на Поклонной горе, чествовали ребят из разных регионов страны, совершивших мужественные поступки в экстремальных ситуациях.Глава МВД России обратился к юным героям, которые в решающие моменты не остались равнодушными к чужой беде.«Наши лауреаты протянули руку помощи тем, кто в этой помощи нуждался. Они совершили поступки, на которые способен не каждый взрослый», – подчеркнул Владимир Колокольцев.Глава ведомства обратил внимание на то, что совсем скоро присутствующие в зале ребята будут выбирать профессию: «Пройдет время, кто-то из них станет спасателем, строителем, учителем. Кто-то выберет профессию полицейского, потому что в органах внутренних дел нужны люди, способные по своим человеческим качествам обеспечить правопорядок и законность в стране. Но, какую бы они профессию не выбрали, я уверен в том, что они всегда сохранят горячее сердце и высокие человеческие качества: справедливость, отзывчивость, благородство».Владимир Колокольцев пожелал юным героям успехов, счастья и благополучия.