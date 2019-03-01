Газовики поддержали его инициативу

Газовики поддержали его инициативуГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин выступил с докладом на заседании комиссии «Газпрома», которое на днях прошло в Москве. На совещании в основном говорили об укреплении платежной дисциплины при поставках природного газа на внутреннем рынке страны.В мероприятии приняли участие губернаторы, руководители «Газпрома», ООО «Газпром межрегионгаз» и региональные компании по реализации голубого топлива.В своём выступлении Владимир Сипягин подчеркнул, что невыполнение предыдущей командой обладминистрации обязательств перед газовщиками во многом из-за того, что соглашение между сторонами и график погашения задолженности не учитывали реальной экономической ситуации региона. Значительная часть долга висит на организациях, которые уже на тот момент были на грани или проходили процедуру банкротства. Кроме того, на верхушке рейтинга должников – теплоснабжающие организации. Они не выплатили около 2,4 млрд рублей. А просроченная задолженность всех потребителей за природный газ - 2,9 млрд рублей.«Прямых рычагов воздействия на самостоятельные хозяйствующие субъекты у власти нет. В случае с теплоснабжающими организациями мы не можем применить самую жесткую и эффективную меру – взять и прекратить поставки газа должникам. Ведь тогда без отопления и горячей воды останутся простые жители. А это недопустимо», – подчеркнул Владимир Сипягин.Глава 33-го региона предложил «Газпром межрегионгазу» рассмотреть возможность заключения с администрацией области нового, реалистичного соглашения, чтобы реструктуризировать задолженности за газ. Газовики поддержали его инициативу. Условия и сроки нового соглашения обсудят предстоящей весной.