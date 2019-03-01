Жители региона должны это делать до 10 числа каждого месяца следующего за расчётным

Жители региона должны это делать до 10 числа каждого месяца следующего за расчётнымГарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области «Энергосбыт Волга» напоминает своим клиентам о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. Жители региона должны это делать до 10 числа каждого месяца следующего за расчётным.«Энергосбыт Волга» обращает внимание своих клиентов, что оплатить счет за электричество можно легко и быстро с помощью QR-кода.QR-код - это черно-белый квадрат с геометрическим рисунком, является «потомком» полосатого штрих-кода. QR-код доступен для считывания всеми банковскими приложениями, установленными на смартфонах с основными операционными системами, присутствующими на рынке.Расположенный в правом верхнем углу квитанции «Энергосбыт Волга» QR-код, в котором находятся реквизиты организации, куда необходимо направить деньги, позволяет быстро и легко оплатить счет за электричество.К сожалению, многие граждане до сих пор не пользуются таким преимуществом, и по старинке, вводят реквизиты платежных документов вручную.Между тем, использование QR-кода – это экономия времени. В связи с мобильностью приложения, можно осуществлять платежи в любом доступном месте и в любое время, а на оплату уйдёт несколько десятков секунд. Поступление денег на требуемый счет фиксируется сразу после подтверждения. Данные, закодированные в QR-коде защищены на аппаратном уровне. Механизм двумерного штрихкода позволяет считывает его даже несмотря на помятую квитанцию.Оплатить квитанции по QR-коду без комиссии можно:во всех отделениях Сбербанка России на территории Владимирской области;во всех отделениях ФГУП «Почта России» на территории Владимирской области;а также в отделениях АО «Россельхозбанк».Для этого необходимо установить на смартфоне соответствующее банковское приложение. Запустить его и в разделе «платежи» найти функцию «оплата по QR-коду», а затем - отсканировать QR-код с квитанции и нажать «оплатить».Оплатить счет за потребленную электроэнергию без комиссии по QR-коду также можно с помощью платежных терминалов в клиентских офисах ООО «ЭСВ» по адресам:Владимир, ул. Разина, д. 21.Ковров, ул. Первомайская, д. 18;Вязники, ул. Ново-Фабричная, д. 59;Муром, ул. Красноармейская, д. 8;Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.15.Александров, Советский переулок, д. 1 А.Киржач, ул. Гагарина, д. 37.Петушки, ул. Московская, д. 40.Напоминаем, что самому распечатать квитанцию можно с помощью «Личного кабинета для физических лиц» на сайте компании по ссылке https://my.esbvolga.ru/auth/Своевременная оплата потребленной электроэнергии является требованием законодательства Российской Федерации. Напоминаем, что несоблюдение сроков оплаты приводит к образованию задолженности, начислению пени, ограничению режима потребления электрической энергии, принудительному взысканию задолженности через суд и службу судебных приставов.Чтобы не доводить ситуацию до применения крайних мер, просим производить оплату потребленной электроэнергии своевременно и в полном объеме.