Одну из 14-летних потерпевших он склонил к сексу

Одну из 14-летних потерпевших он склонил к сексуВо Владимире местного жителя признали виновным во вступлении в половые отношения с малолетними, развратных действиях, незаконном распространении порно в интернете, интимной фотосъемке несовершеннолетних.С февраля 2015 года 45-летний железнодорожник в соцсетях знакомился с несовершеннолетними девушками, вёл «беседы» на интимные темы и высылал фото непристойного характера.Одну из 14-летних потерпевших он склонил к сексу и неоднократно приглашал на съёмную квартиру или в помещение железнодорожного вокзала.Кроме того, потерпевшие в силу возраста не осознававшие пагубность намерений владимирца, отправляли ему свои интимные фотографии.Противоправная деятельность мужчины пресекли в январе 2018 года оперативным путём сотрудниками отдела «К» УМВД России.Злоумышленника приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.