В голосовании может принять участие любой житель города

В голосовании может принять участие любой житель городаВо Владимире решили устроить голосование, чтобы узнать, какое новое общественное пространство больше всего хотят горожане. В голосовании может принять участие любой житель Владимира. Голосование пройдет 11 марта с 9 утра до 4:30 вечера на специальных счётных участках, которые появятся во всех районах города:администрация Фрунзенского района (улица Добросельская, дом 175);администрация Октябрьского района (улица Большая Московская, дом 44);администрация Ленинского района (улица Никитская, дом 4-а);управление жилищно-коммунального хозяйства (улица Горького, дом 95-а).Для благоустройства в 2019 году предлагают 5 общественных территорий:сквер на улице Чайковского, в районе домов №3 и №28;благоустройство с организацией пешеходной зоны на улице Девическая и 2-я Никольская;сквер в Коммунаре (между домами №24 и №25-а по Судогодскому шоссе);сквер в Оргтруде (в районе дома №8-а по улице Молодежная);сквер в Лесном (в районе дома №12-а по улице Лесная).В первую очередь администрация Владимира начнет благоустраивать территории, которые наберут наибольшее число голосов.