Масштабный проект Министерства культуры РФ осуществляется в рамках программы «Русские сезоны»

Масштабный проект Министерства культуры РФ осуществляется в рамках программы «Русские сезоны»6 – 7 марта 2019 года в Берлине будут проходить Дни духовной культуры России в Германии. Масштабный проект Министерства культуры РФ осуществляется в рамках программы «Русские сезоны», главной целью которой является пропаганда и популяризация национального культурного и духовного наследия в Европе. Владимиро-Суздальскую землю представит генеральный директор ВСМЗ Светлана Евгеньевна Мельникова.Дни духовной культуры России в Германии откроются крупным форумом, который должен стать диалогом двух держав с огромным культурным потенциалом. Россию представят: статс-секретарь – заместитель Министра культуры А. Ю. Манилова, генеральный директор Российского национального музея музыки М. А. Брызгалов, генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга О. С. Хомова, директор музея-заповедника «Кижи» Е. В. Богданова, генеральный директор Новгородского государственного объединенного музея-заповедника Н. В. Григорьева, директор Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника М. Н. Шаромазов, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника С. Е. Мельникова и другие.Дни духовной культуры России в Германии обещают яркую культурную программу. Ведущие российские учреждения культуры подготовили свои презентации, выставки, концерты.Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику выпала честь представлять города, ставшие русской легендой. Многовековая история Владимира и Суздаля запечатлена в белокаменных храмах, художественном наследии ювелиров, кузнецов, живописцев... С докладом «Духовные маршруты владимирской земли» выступит генеральный директор ВСМЗ Светлана Евгеньевна Мельникова и покажет фильм, подготовленный специально для Берлина. Подарком участникам форума будет выступление мужской капеллы «Благовест», которая четверть века сотрудничает с музеем-заповедником, радуя туристов духовными песнопениями.