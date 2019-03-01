Из незаконного оборота изъято более 440 граммов запрещенных веществ, что эквивалентно более 2000 условных разовых доз.

В начале февраля текущего года в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области на территории областного центра задержаны 22-летний и 30-летняя местные жители, подозреваемые в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.При личном досмотре, а также при осмотре места жительства задержанных оперативные сотрудники изъяли свертки с неизвестным содержимым, полимерные пакеты, весы, упаковочные материалы. Полицейскими установлено, что задержанные приобретали оптовые партии запрещенных веществ для реализации бесконтактным путем. Организованные задержанными тайники-закладки оперативники обнаружили в ходе осмотра участка местности в одном из районов областного центра.Экспертным заключением подтверждено, что в свертках находились синтетические наркотические средства.При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК задержали 18-летнюю жительницу Лакинска, 26-летнего жителя Московской области и 16-летнего жителя города Гусь-Хрустальный, у которых изъяли более 17 граммов синтетических наркотических средств.Установлено, что задержанные должны были расфасовать изъятые крупные партии и реализовать их путем организации тайников-закладок на территории Владимирской области.В общей сложности из незаконного оборота было изъято более 440 граммов запрещенных веществ, что эквивалентно более 2000 условных разовых доз.В настоящее время в отношении четырех подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).Фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста.Материалы, собранные оперативными сотрудниками в отношении несовершеннолетнего задержанного, направлены для принятия решения в следственные органы.