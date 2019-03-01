Из незаконного оборота изъяли более 440 граммов запрещённых веществ

Из незаконного оборота изъяли более 440 граммов запрещённых веществВ начале февраля этого года полицейские задержали двух владимирцев, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Во время досмотра и при обыске квартиры правоохранители изъяли свёртки с синтетическими наркотиками, полимерные пакеты, весы, упаковочные материалы. Задержанные оптом покупали запрещенные вещества, чтобы потом перепродать их во Владимире.После этого оперативники задержали 18-летнюю жительницу Лакинска, 26-летнего жителя Московской области и 16-летнего жителя Гусь-Хрустального, у которых изъяли более 17 граммов «синтетики».Все они должны были расфасовать изъятые крупные партии и реализовать их путём организации тайников-закладок в разных городах области.В общей сложности из незаконного оборота изъяли более 440 граммов запрещённых веществ, это более 2 тысяч условных разовых доз.В отношении четырех подозреваемых возбуждены уголовные дела. Все они под арестом.