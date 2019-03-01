Владимирский городской ипотечный фонд готов работать по президентскому плану
Владимирский городской ипотечный фонд готов работать по президентскому плану
В февральском Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поставил задачу постепенно снижать ставки по ипотеке. Сначала до 9%, затем до 8% и ниже.
Владимирский городской ипотечный фонд готов работать по президентскому плану. В 2018 году жилищные кредиты выдавали по средней ставке 9%. А в целом за минувший год Владимирский городской ипотечный фонд выдал 769 кредитов на 892 миллиона рублей.
А в рамках специальных программ «Ипотечное жилищное кредитование...» и «Семейная ипотека с государственной поддержкой» кредиты на льготных условиях выдавали по ставке от 6% до 8%. Среднюю ставку по ипотеке, которые владимирцы берут в других финансово-кредитных организациях, тоже снижают. В 2018 она составила 9,5%, снизившись на 3 процентных пункта.
В прошлом году 170 владимирских семей смогли улучшить свои жилищные условия, в том числе и за счёт предоставления бесплатного жилья и выделения соцвыплат на его приобретение.