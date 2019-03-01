Владимирский городской ипотечный фонд готов работать по президентскому плану

Владимирский городской ипотечный фонд готов работать по президентскому плануВ февральском Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поставил задачу постепенно снижать ставки по ипотеке. Сначала до 9%, затем до 8% и ниже.Владимирский городской ипотечный фонд готов работать по президентскому плану. В 2018 году жилищные кредиты выдавали по средней ставке 9%. А в целом за минувший год Владимирский городской ипотечный фонд выдал 769 кредитов на 892 миллиона рублей.А в рамках специальных программ «Ипотечное жилищное кредитование...» и «Семейная ипотека с государственной поддержкой» кредиты на льготных условиях выдавали по ставке от 6% до 8%. Среднюю ставку по ипотеке, которые владимирцы берут в других финансово-кредитных организациях, тоже снижают. В 2018 она составила 9,5%, снизившись на 3 процентных пункта.В прошлом году 170 владимирских семей смогли улучшить свои жилищные условия, в том числе и за счёт предоставления бесплатного жилья и выделения соцвыплат на его приобретение.