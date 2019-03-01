За год существования этого места в добрые руки пристроили 28 кошек

За год существования этого места в добрые руки пристроили 28 кошекЕдинственное котокафе во Владимире закрывается. Об этом рассказали владельца «Котангенса». Последний раз посетить столь необычное место можно будет 24 марта – в день рождения кафе.Напомним, котокафе – это место, в котором любители кошек могли проводить время с играми, мастер-классами, книгами и чаепитием, а главное – с котами. Животных брали из приюта, а неравнодушные владимирцы забирали хвостатых себе. За год существования котокафе в добрые руки пристроили 28 кошек.«Мы просим разобрать оставшихся 7. Они отдаются по договору усыновления - дайте им шанс найти семью!», - обращаются к горожанам владельцы кафе.Кроме того, они рассказали, что недоброжелатели часто жаловались на группы котокафе в социальных сетях, из-за чего их периодически блокировали, организаторы не могли анонсировать мероприятия и посещаемость заметно упала. К счастью, зоозащитники не исключают того, что когда-нибудь котокафе откроют снова.