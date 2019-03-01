Политика Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы нарушает принципы международного права, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с вице-президентом боливарианской республики Делси Родригес. Председатель нижней палаты подчеркнул, что все думские фракции выступают за невмешательство в дела других государств.

Политика Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы нарушает принципы международного права, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с вице-президентом боливарианской республики Делси Родригес. Председатель нижней палаты подчеркнул, что все думские фракции выступают за невмешательство в дела других государств.Венесуэла, подчеркнул Володин, является стратегическимпартнером России. Спикер передал слова поддержки и пожелание удачи президентуреспублики Николасу Мадуру.По словам председателя нижней палаты, отношения междустранами должны строиться на принципах дружбы и равноправия. "Действия СШАнарушают все основополагающие принципы международного права", – сказалВолодин. Он призвал парламенты других стран осудить позицию Вашингтона.Также спикер Госдумы пригласил главу Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо намеждународный форум "Развитие парламентаризма". Масштабноемероприятие состоится в начале июля этого года в Москве.В свою очередь Делси Родригес отметила, что СоединенныеШтаты проводят политику экономического давления на Венесуэлу. По ее словам,американцы лишают республику продуктов питания, медикаментов и других жизненнонеобходимых товаров. Ситуацию с гуманитарной помощи на границе Венесуэлызаконодатель назвала фарсом.Российские парламентарии будут пытаться донести ситуацию вокруг республики до своих зарубежных коллег. По словам Володина, депутаты могутподнять эту тему на грядущем заседании Межпарламентского союза в Катаре.В конце января США спровоцировали острый политический кризисв Венесуэле, признав президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Каракасобвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела боливарианскойреспублики. Самоназванного "главу государства" признали большинствостран Запада. Законные власти Венесуэлы заручились поддержкой Кубы, Китая,России и других стран.Международное сотрудничество – один из приоритетов вдеятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются сзарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов иконференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентскомсотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнегодепутатского корпуса.