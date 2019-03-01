Женщина взорвалась после того, как узнала, что о ней и ее муже говорит его бывшая жена Алана Мамаева. Темноволосая красавица жестко поставила ее на место, правда, пост вскоре удалила, но объяснила, что бывает, когда долго сдерживаешься.

Женщина взорвалась после того, как узнала, что о ней и ее муже говорит его бывшая жена Алана Мамаева. Темноволосая красавица жестко поставила ее на место, правда, пост вскоре удалила, но объяснила, что бывает, когда долго сдерживаешься.Что объединяет, казалось бы, таких далеких друг от друга женщин как супругу футболиста Павла Мамаева Алану и модель Александру Кабаеву? Александр Липовой. Он был мужем Аланы, а теперь является таковым для Александры. И еще одно: оба супруга женщин сейчас коротают дни в тюрьме. Павел – за хулиганство, Александр – за мошенничество.Недавно Мамаева устроила прямой эфир для своих подписчиков в Instagram, где крайне эмоционально высказалась в адрес бывшего мужа и его нынешней избранницы. Алана, у которой ребенок от Александра, заявила, что якобы подвергалась критике экс-супруга и его жены в воспитании сына. Мамаева не выбирала выражений, за что, видимо, вскоре и получила "ответочку".Вообще, Александра и Алана никогда не дружили. Скорее, они сохраняли нейтралитет, периодически даже общаясь в мессенджере (впоследствии Кабаева показала эту неоднозначную переписку). когда "добрые люди" донесли до Александры рассуждения Аланы, та не выдержала и разразилась большим постом, в котором с гневом высказала свою версию событий.Взбешенная Александра Кабаева обвинила Алану Мамаеву во лжи, напомнила ей, как та якобы обманом забеременела от Александра Липового, наговорила много других пикантных подробностей, а в завершение посоветовала той прекратить лить грязь на нее и ее мужа. Разгромный пост Кабаева закончила признанием, что ей жаль Мамаеву, от которой "бегут все мужики".Вскоре она удалила публикацию и выложила другую с благодарностями к поклонникам. которые поддержали ее в этой ситуации. "Это должно было произойти ,но мусолить не собираюсь отныне ) у нас все по прежнему хорошо! Чего и всем обиженным желаю 😉 надеюсь все ,все поняли) вчера вы увидели меня со злой стороны ,мне кажется такую Сашу вы не видели никогда за историю моего инста😅 вот так бывает ,когда слишком долго молчишь.) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – написала Александра Кабаева.