Пакистан вернул Индии пилота истребителя МиГ-21, чей самолет был сбит в воздушном бою 27 февраля. По данным СМИ, сейчас летчик находится в индийском посольстве. А сама передача состоится через несколько часов на пограничном пункте Вагах.

Пакистан возвращает Индии пилота истребителя МиГ-21, чей самолет был сбит в воздушном бою 27 февраля. По данным СМИ, сейчас летчик находится в индийском посольстве. А сама передача состоится через несколько часов на пограничном пункте Вагах, сообщает телеканал "Россия 24". Как заявили пакистанские власти, возврат пилота поможет разрядить обстановку.Напомним, 26 февраля 12 многоцелевых истребителей Mirage 2000 индийских военно-воздушных сил нанесли удар по лагерю террористов на территории Пакистана.27 февраля стало известно о воздушном столкновении ВВС двух стран. Исламабад утверждает, что пилоты Исламской Республики сбили два индийских истребителя МиГ-21. Правда, продемонстрировали обломки только одной боевой машины и смогли захватить единственного летчика.Нью-Дели, в свою очередь, объявило, что индийские ВВС уничтожили один пакистанский F-16. Однако единственное доказательство воздушной победы – обломки американской ракеты AMRAAM, которую могут нести эти многоцелевые истребители.