Вал странных сообщений о переправе Керченский пролив не оставил равнодушными россиян. Пользователи Сети решили не молчать и откровенно высказались о происходящем на Крымском мосте.

Вал странных сообщений о переправе Керченский пролив не оставил равнодушными россиян. Пользователи Сети решили не молчать и откровенно высказались о происходящем на Крымском мосте.Любопытное сообщения было опубликовано в Twitter одного из жителей Крыма. На снимке запечатлена судоходная арка Крымского моста. Создается впечатление, что корабли едва проходят под ней проходят.Фотография вызвала большой ажиотаж в Сети. Украинцы восприняли это как доказательство наличия серьезных проблем с Крымским мостом. Российские пользователи решили не молчать и высказались о ситуации с переправой весьма эмоционально.Комментаторы напомнили, что очередные заявления о проблемах переправы через Керченский пролив – дело рук завистливых украинцев, которые горазды сочинять нелепые байки про Крымский мост."Хохолики, успокойтесь и займитесь своей страной, у вас даже в Киеве все разваливается, рушатся мосты и дороги. А в Крым нос не суйте, вы его благополучно протеряли", – отреагировал пользователь Twitter Константин Симонов.По его словам, с все отлично, люди довольны переправой. Публикации о переправе в украинских СМИ комментатор назвал элементом информационной войны, которая ведется против России на деньги Запада. "Корежит от моста? Пусть корежит", – написал в свою очередь пользователь Vyacheslav.О проблемах с судоходством в районе Крымского моста в СМИ писали уже не раз. Ранее портал "Керчь.ФМ" со ссылкой на работника Керченского порта утверждал, что из-за строительства переправы акватория продолжает мелеть. Все якобы из-за большого количества ила, который заносится с Азовского моря.Автомобильная частьоткрылась в мае прошлого года. В настоящее время строители заканчивают возведение железной дороги на переправе.