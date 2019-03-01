Певец, представляющий Россию на Евровидении-2019, причастен к тому, что Незалежная отказалась в этом году участвовать в международном песенном конкурсе. Такую точку зрения высказал Дни.ру член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Певец,представляющий Россию на "Евровидении-2019", причастен к тому, что Незалежнаяотказалась в этом году участвовать в международном песенном конкурсе. Такуюточку зрения высказал "Дни.ру" член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян.По словам эксперта, то, что произошло с украинскимнациональным отбором на "Евровидение", войдет в историю под названием "музыкальныйЕвромайдан". "По сути, отказ Maruv плясать под дудку украинских чиновниковвызвал виртуальную революцию достоинства среди украинских музыкантов и телезрителей",– уверен Вадим Манукян.Собеседник "Дни.ру" обратил внимание на то, что вокругэтой истории произошла консолидация всего украинского общества. "Люди собралисьне под политическими знаменами, а под знаменем музыки, а им откровенно навязалиполитику и хотели выломать руки", – констатировал эксперт."А кто же является организатором этого украинскогомузыкального Евромайдана? В это сложно поверить, но им стал именно ", – заявил Манукян. По его словам, певец первым поверил в Maruv и всеэти годы ее опекал, о чем откровенно призналась сама исполнительница.Манукян добавил, что "дрался как лев"за певицу на шоу "Голос Краины", "когда до студии доносились звукивыстрелов с Евромайдана". "По иронии судьбы именно российский участник "Евровидения-2019"привел в движение бомбу замедленного действия по имени Maruv", – заключил ВадимМанукян.