Инцидент произошел в Курске 27 февраля. Ранее выдвигались версии, что авария произошла из-за проблем с тормозами у замыкающего бронетранспортера, однако на самом деле ДТП устроил БТР, находящийся впереди.

Инцидент произошел в Курске 27 февраля. Ранее выдвигались версии, что авария произошла из-за проблем с тормозами у замыкающего бронетранспортера, однако на самом деле ДТП устроил БТР, находящийся впереди.Опубликованное видео было снято регистратором автомобиля, попавшего в ДТП. На размещенных кадрах видно, что участники движения спокойно стояли за военной машиной, однако в какой-то момент она неожиданно поехала назад.Водитель БТР не смог ничего сделать для предотвращения аварии — тяжелая техника медленно сдавала задом, сминая легковушки, оказавшиеся между бронетранспортерами будто между молотом и наковальней.По предварительной версии, причиной ДТП стала неисправность военной машины. Однако результаты проверки, проводящейся сотрудниками правоохранительных органов совместно с командованием Курского военного гарнизона, пока не опубликованы.