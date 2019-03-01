Актрисы Мэйси Уильямс и Софи Тернер – большие шалуньи. Во время съемок сериала Игра престолов они изображали лесбийскую пару. Теперь же Софи в Instagram объявила о браке с Мэйси.

Актрисы Мэйси Уильямс и Софи Тернер – большие шалуньи. Вовремя съемок сериала "Игра престолов" они изображали лесбийскую пару.Теперь же Софи в Instagram объявила о браке с Мэйси.21-летняя Мэйси Уильямс и 23-летняя Софи Тернер в исполнили роли сестер Арьи и Сансы Старк. Они рассказывают, чтово время съемок в шоу часто пытались поцеловать друг друга – так они хотели напугатьи смутить окружающих. В итоге люди и в самом деле стали воспринимать их какпару."Я одержима ею, так что кто знает. У меня зависимостьот Мэйси Уильямс. Я на самом деле даже слежу за ее хештегом в Instagram",– призналась Софи Тернер в интервью журналу Glamour. Актриса уверена, что коллегавсегда защитит ее, что бы ни случилось.Ранее исполнительницы ролей Арьи и Сансы в признались, что употребляли марихуану и принимали совместныеванны во время съемок сериала. По словам Софи, они с Мэйси всегда в поездкахночевали вместе.Уильямс, в свою очередь, восторженно отзывается о Тернер."Софи слишком много знает обо мне, чтобы не быть моей подругой. Не могудаже сказать, сколько раз она отправляла меня на психотерапию, прежде чем япошла. Она действительно помогла мне пережить несколько тяжелых расставаний",– рассказала Мэйси.Снимок обложки журнала Glamour, который опубликовал интервьюсо звездами , Софи Тернер выложила в Instagram. "Первоесовместное фото после нашей свадьбы", подписала снимок актриса. Наудивленные и язвительные комментарии подписчиков звезда "Игры престолов"не реагирует.