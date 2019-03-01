Актрисы Мэйси Уильямс и Софи Тернер – большие шалуньи. Во
время съемок сериала Игра престолов они изображали лесбийскую пару.
Теперь же Софи в Instagram объявила о браке с Мэйси.
Актрисы Мэйси Уильямс и Софи Тернер – большие шалуньи. Во
время съемок сериала "Игра престолов" они изображали лесбийскую пару.
Теперь же Софи в Instagram объявила о браке с Мэйси.
21-летняя Мэйси Уильямс и 23-летняя Софи Тернер в исполнили роли сестер Арьи и Сансы Старк. Они рассказывают, что
во время съемок в шоу часто пытались поцеловать друг друга – так они хотели напугать
и смутить окружающих. В итоге люди и в самом деле стали воспринимать их как
пару.
"Я одержима ею, так что кто знает. У меня зависимость
от Мэйси Уильямс. Я на самом деле даже слежу за ее хештегом в Instagram",
– призналась Софи Тернер в интервью журналу Glamour. Актриса уверена, что коллега
всегда защитит ее, что бы ни случилось.
Ранее исполнительницы ролей Арьи и Сансы в признались, что употребляли марихуану и принимали совместные
ванны во время съемок сериала. По словам Софи, они с Мэйси всегда в поездках
ночевали вместе.
Уильямс, в свою очередь, восторженно отзывается о Тернер.
"Софи слишком много знает обо мне, чтобы не быть моей подругой. Не могу
даже сказать, сколько раз она отправляла меня на психотерапию, прежде чем я
пошла. Она действительно помогла мне пережить несколько тяжелых расставаний",
– рассказала Мэйси.
Снимок обложки журнала Glamour, который опубликовал интервью
со звездами , Софи Тернер выложила в Instagram. "Первое
совместное фото после нашей свадьбы", подписала снимок актриса. На
удивленные и язвительные комментарии подписчиков звезда "Игры престолов"
не реагирует.