Благодаря появлению нового оборудования, мощность увеличат вдвое

Благодаря появлению нового оборудования, мощность увеличат вдвоеКомпания «Яндекс» продолжает строительство своего дата-центра мощностью 10 МВт в микрорайоне Энергетик. Запустить вторую очередь планируют в 2020 году.Вот уже 2 года во Владимире работает дата-центр мощностью 10 МВт. Благодаря появлению нового оборудования, мощность увеличат вдвое.Как сообщалось, в сентябре 2017 года «Яндекс» потратили 2,5 млрд рублей на запуск собственноо дата-центра. Неизвестно, какие инвестиции понадобятся в этот раз.«Модульность и масштабируемость проекта позволят компании гибко и за короткие сроки наращивать его мощности с ростом загрузки. Особенности ЦОД «Яндекс» во Владимире - подключение по высоким напряжениям (110 кВт и выше) непосредственно к сетям национальных операторов по собственным кабельным линиям и подстанциям. Это преимущество очень важно с точки зрения надёжности и доступности цены», - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.