Сладким
обещаниям кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в России не поверили. Комик заговорил о неизбежности
переговоров с Москвой, но эти слова необходимо подкрепить делами.
Сладким
обещаниям кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в России не поверили. Комик заговорил о неизбежности
переговоров с Москвой, но эти слова необходимо подкрепить делами.
Украинской
стороне нужно подкрепить реальными шагами свои заявления о необходимости
переговоров с Россией. Слова Зеленского могут носить популистский характер,
считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
"Украина должна
делом доказать готовность и возможность примирения с Донбассом. В готовность
Украины к реальному прекращению войны не верится – верится лишь в популизм
некоторых участников украинской президентской гонки", – сказал парламентарий
в интервью РИА Новости.
Не словом, а
делом украинская сторона должна показать свое стремление к миру. В сладкие
обещания Россия не поверит.
Ранее шоумен
Владимир Зеленский заявил, что
достижение мира на Украине невозможно без переговоров с Россией. По его словам,
к диалогу нужно привлечь США и Великобританию. Артист также подчеркнул, что
никаких компромиссов по поводу суверенитета и независимости Украины быть не
может.
По сути, это
означает, что , как и Петр Порошенко, считает Крым украинским. В этом
случае у артиста не никаких шансов на продуктивные переговоры с Россией, ведь
Москва не раз заявляла, что вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда: республика
вернулась в родную гавань и это не обсуждается.
Президентские
выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года. Лидером гонки остается Владимир
: за него готовы отдать свои голоса
27,3% избирателей. Главу партии "Батькивщина" поддерживают 18,8%
избирателей. Ей в спину дышит действующий президент Петр Порошенко с 18,2%. На
пост главы Украины на этих выборах претендует рекордное за всю историю число
кандидатов – 44 человека.