Сладким обещаниям кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в России не поверили. Комик заговорил о неизбежности переговоров с Москвой, но эти слова необходимо подкрепить делами.

Сладкимобещаниям кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в России не поверили. Комик заговорил о неизбежностипереговоров с Москвой, но эти слова необходимо подкрепить делами.Украинскойстороне нужно подкрепить реальными шагами свои заявления о необходимостипереговоров с Россией. Слова Зеленского могут носить популистский характер,считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек."Украина должнаделом доказать готовность и возможность примирения с Донбассом. В готовностьУкраины к реальному прекращению войны не верится – верится лишь в популизмнекоторых участников украинской президентской гонки", – сказал парламентарийв интервью РИА Новости.Не словом, аделом украинская сторона должна показать свое стремление к миру. В сладкиеобещания Россия не поверит.Ранее шоуменВладимир Зеленский заявил, чтодостижение мира на Украине невозможно без переговоров с Россией. По его словам,к диалогу нужно привлечь США и Великобританию. Артист также подчеркнул, чтоникаких компромиссов по поводу суверенитета и независимости Украины быть неможет.По сути, этоозначает, что , как и Петр Порошенко, считает Крым украинским. В этомслучае у артиста не никаких шансов на продуктивные переговоры с Россией, ведьМосква не раз заявляла, что вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда: республикавернулась в родную гавань и это не обсуждается.Президентскиевыборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года. Лидером гонки остается Владимир: за него готовы отдать свои голоса27,3% избирателей. Главу партии "Батькивщина" поддерживают 18,8%избирателей. Ей в спину дышит действующий президент Петр Порошенко с 18,2%. Напост главы Украины на этих выборах претендует рекордное за всю историю числокандидатов – 44 человека.