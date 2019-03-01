Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился перевести офис нефтяной госкомпании PDVSA из Лиссабона в Москву.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился перевести офис нефтяной госкомпании PDVSA из Лиссабона в Москву.Как пояснила вице-президент страны Делси Родригес, Европа не дает необходимых гарантий по защите и целостности венесуэльских активов, передает РИА Новости."Это производится в соответствии с планами расширения технического сотрудничества в области нефтедобычи с "Роснефтью", с "Газпромом". Но сейчас самый подходящий момент, чтобы это сделать", — добавила она.При этом она призвала мировое сообщество прекратить незаконную экономическую блокаду Венесуэлы, в результате которой в страну не поступают продукты питания и медикаменты."Это искусственно создаваемый кризис под руководством США, которые крадут в прямом смысле этого слова финансовые активы нашей страны. То, что происходит, это вооруженный грабеж", — указала Делси Родригес.Она пообещала, что Венесуэла будет использовать все законные возможности для защиты своих интересов и возвращения активов.Ранее Совбез ООН отклонил и американскую, и российскую резолюцию по ситуации в Венесуэле. Документ, подготовленный США, предполагал организацию внеочередных выборов, Россия же настаивала на том, что решить внутриполитический конфликт должны сами венесуэльцы.