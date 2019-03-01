Актер Владимир Зеленский позволил себе дерзкое высказывание о России и ее политике. Претендующий на пост президента юморист фактически заявил об агрессии Москвы против Киева. Россия, полагает Зеленский, якобы ведет войну с Украиной. Актер выдвинул Кремлю условия для переговоров.
Актер Владимир Зеленский позволил себе дерзкое высказывание о России и ее политике. Претендующий на пост президента юморист фактически заявил об агрессии Москвы против Киева. Россия, полагает Зеленский, якобы ведет войну с Украиной. Актер выдвинул Кремлю условия для переговоров.
Война в Донбассе может быть прекращена только путем диалога
между двумя странами, уверен Зеленский. Главное, по его словам – сохранить
жизни людей.
Первым шагом на пути к заключению мира, полагает Зеленский,
должно стать прекращение огня. Пока добиться этого не удается: несмотря на кучу
соглашений о перемирии, стрельба на линии соприкосновения ополченцев и
украинской армии продолжается.
За основу плана по урегулированию кандидат в президенты
намерен взять минские соглашения, об которые официальный Киев вытирает ноги уже
четыре года. "Они не работают, но мы благодарны Западу, что у нас хоть
что-то есть", – заявил .
Было в рассуждениях актера и рациональное зерно. Он
подчеркнул, что окончание конфликта на Украине невозможно без участия
Вашингтона. Соединенные Штаты, заявил Зеленский, должны участвовать в
переговорах наравне с Россией. До этого США предпочитали позицию стороннего
наблюдателя, демонстративно не участвуя в диалоге.
Оппоненты Зеленского между тем не устают повторять, что
юморист якобы входит в окружение олигарха Игоря Коломойского, который несколько
лет назад проиграл борьбу за власть президенту Петру Порошенко. Эксперты
полагают, что выдвижением Зеленского Коломойский хочет взять реванш у своего
давнего недруга.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. пока лидирует и существенно опережает своих ближайших оппонентов –
Петра Порошенко и бывшего премьер-министра страны Юлию Тимошенко.