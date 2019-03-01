Адвокат Алисы Казьминой Александр Добровинский переживает, что футболист отнимет у нее наследницу Есеню. Андрей Аршавин с супругой решают спорные моменты через суд.

Адвокат Алисы Казьминой Александр Добровинский переживает, что футболист отнимет у нее наследницуЕсеню. Андрей Аршавин с супругой решают спорные моменты через суд.Алиса планируетприехать на судебное заседание, ведь претензий к мужу-спортсмену у нее масса. Защита жены АндреяАршавина намекнула, что дело будет непростым.По словам Александра Добровинского,очередное слушание пройдет в конце марта в районном суде Красносельского районав Красном селе.Адвокат отметил, что городской суд по каким-то причинам не правомоченрассматривать дело Аршавина и Казьминой. "У них есть общий ребенок, вопрос салиментами и много чего еще. Обычно полузащитники и нападающие "Зенита"настаивают на том, чтобы дети жили с ними", – цитирует юриста сайтТаким образом, Алиса Казьмина рискует остаться без совместного проживания сдочерью. Добровинскийдобавил, что помимо развода Аршавину и Казьминой предстоит решить с кем останется ребенок и право видеться с ним родителю, который небудет с ним жить, как поделить имущество и определить сумму алиментов. Примечательно, что Андрей Аршавинпрактически не видится с маленькой дочкой от Казьминой.Кроме прочего, собираетсявернуть себе около миллиона евро, которые якобы ранее потратил на жену.Футболист даже предлагал отнять у Алисы украшения.Напомним, жена сообщила о разводе в начале 2019 года. Оназаявила, что они с футболистом давно живут раздельно.