Адвокат Алисы Казьминой Александр Добровинский переживает, что футболист отнимет у нее наследницу
Есеню. Андрей Аршавин с супругой решают спорные моменты через суд.
Адвокат Алисы Казьминой Александр Добровинский переживает, что футболист отнимет у нее наследницу
Есеню. Андрей Аршавин с супругой решают спорные моменты через суд.
Алиса планирует
приехать на судебное заседание, ведь претензий к мужу-спортсмену у нее масса. Защита жены Андрея
Аршавина намекнула, что дело будет непростым.
По словам Александра Добровинского,
очередное слушание пройдет в конце марта в районном суде Красносельского района
в Красном селе.
Адвокат отметил, что городской суд по каким-то причинам не правомочен
рассматривать дело Аршавина и Казьминой. "У них есть общий ребенок, вопрос с
алиментами и много чего еще. Обычно полузащитники и нападающие "Зенита"
настаивают на том, чтобы дети жили с ними", – цитирует юриста сайт
Таким образом, Алиса Казьмина рискует остаться без совместного проживания с
дочерью. Добровинский
добавил, что помимо развода Аршавину и Казьминой предстоит решить с кем останется ребенок и право видеться с ним родителю, который не
будет с ним жить, как поделить имущество и определить сумму алиментов. Примечательно, что Андрей Аршавин
практически не видится с маленькой дочкой от Казьминой.
Кроме прочего, собирается
вернуть себе около миллиона евро, которые якобы ранее потратил на жену.
Футболист даже предлагал отнять у Алисы украшения.
Напомним, жена сообщила о разводе в начале 2019 года. Она
заявила, что они с футболистом давно живут раздельно.