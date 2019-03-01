Мужчина грубо нарушил неприкосновенность частной жизни человека

Мужчина грубо нарушил неприкосновенность частной жизни человекаВ Коврове местный житель грубо нарушил неприкосновенность частной жизни человека.В апреле прошлого года мужчина установил камеру в женском туалете своего офиса, чтобы подглядывать за коллегами.Несколько месяцев он незаконно следил за всеми действиями женщин, посещающих «дамскую» комнату, все файлы он хранил на рабочем компьютере.Однако одна из сотрудниц случайно нашла в туалете коробку, в которой было устройство, отнесла находку в свой кабинет и, разбираясь вместе с коллегами в ситуации, установила «автора» недостойного поведения.Мужчина уволился с работы, но несколько раз пробовал пробраться в своей бывший кабинет, чтобы удалить незаконно собранную информацию, которую хранил в папке «канализация».На следствии ковровчанин искренне раскаялся, сожалея о случившемся. 11-ти женщинам он выплатил денежную компенсацию, а также извинился за своё недостойное поведение.Дело прекратили за примирением сторон.