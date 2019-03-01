Один из обвиняемых имеет судимость за совершение аналогичного преступления.

Дознавателями органов внутренних дел в Гороховецком, Петушинском и Собинском районах завершены расследования уголовных дел в отношении пяти жителей Владимирской области, обвиняемых в совершении преступления предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Все преступления были выявлены сотрудниками Госавтоинспекции в период с 21 декабря прошлого года по 4 января текущего года.Состояние опьянения водителей транспортных средств подтверждено результатами проведенного освидетельствования. Измерения, проведенные госавтоинспекторами при помощи алкотектора, показали концентрацию паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе в диапазоне от 0,366 до 1,532 мг/л, при этом допустимым является показатель 0,16 мг/л.В четырех случаях при проверке документов сотрудниками полиции установлено, что ранее водители уже привлекались к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.Госавтоинспекторами в Гороховецком районе при проверке документов водителя, имеющего признаки алкогольного опьянения, было установлено, что 50-летний житель Вязниковского района в 2016 году привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был лишен права управления транспортным средством.В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в районные суды для рассмотрения по существу.Санкцией статьи 264.1 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.