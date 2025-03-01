Специалисты считают, что здоровье человека примерно на 70% зависит от того, как он питается. А следить за здоровьем нужно смолоду. Чтобы выяснить, насколько хорошо питаются школьники

Специалисты считают, что здоровье человека примерно на 70% зависит от того, как он питается. А следить за здоровьем нужно смолоду. Чтобы выяснить, насколько хорошо питаются школьники Владимирской области, сотрудники регионального Роспотребнадзора в 2023-2024 учебном году опросили 2 476 детей из 50 школ региона. Результат исследования может удивить взрослых, которые уверены, что современные дети живут только