Новость о том, что склады во Владимире загорелись из-за атаки БПЛА, начал распространять телеграм-канал «Новости Владимира и области». Автор поста рассказал, что, мол, жителям региона пришло

Новость о том, что склады во Владимире загорелись из-за атаки БПЛА, начал распространять телеграм-канал «Новости Владимира и области». Автор поста рассказал, что, мол, жителям региона пришло уведомление о беспилотниках от приложения «Радар» незадолго до того, как начался пожар. Однако эта новость – фейк, предупреждают в пресс-службе правительства региона. Сотрудники МЧС на данный момент занимаются установлением