1 марта район Нижней Дубровы во Владимире затянуло черным дымом и запахом гари. Все из-за пожара в промзоне «Яма». Около 3:43 часов спасателям сообщили о возгорании, как оказалось, горели три

1 марта район Нижней Дубровы во Владимире затянуло черным дымом и запахом гари. Все из-за пожара в промзоне «Яма». Около 3:43 часов спасателям сообщили о возгорании, как оказалось, горели три склада буровых растворов по адресу Производственная улица, 3. Пожар площадью 3 500 квадратов тушили более 60 человек. Что известно о крупном возгорании, которое оставило без