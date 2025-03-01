ЧП случилось рано утром.

В областной столице удалось справиться с огнём на складе на улице Производственной. Напомним, что рано утром здесь . Небо над городом накрыл красный дым. Справиться с огнем пытались 60 человек более четырёх часов.После случившегося без электричества осталась котельная на улице Мещерской. По этой причине без тепла остались жители 12-ти домов. На место выехал глава Владимира Дмитрий Наумов. Он отметил, что на данный момент специалисты проводят восстановительные работы.На днях в Гусь-Хрустальном завершены основные работы по ликвидации возгорания мусора на станции перегрузки.