В городе пытаются потушить склады.

Ночью 1 марта на территории Владимира начался масштабный пожар. Красные клубы дыма заметили жители на улице Производственной. По информации пресс-службы МЧС России по Владимирской области, здесь загорелись склады.Предварительно известно, что огонь захватил более 3500 квадратных метров помещения. Ранее жители сообщали в соцсетях, что задымление было в районе рынка Яма. На место ЧП выехали 11 единиц техники и 28 человек. Пожарные до сих пор пытаются справиться с огнём.К счастью, жертв и пострадавших в результате пожара не было зафиксировано. Причины крупного возгорания предстоит установить.