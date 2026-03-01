В период с 1 по 9 марта во Владимирской области изменится дислокация 18 мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Актуальные адреса опубликовало региональное министерство

В период с 1 по 9 марта во Владимирской области изменится дислокация 18 мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Актуальные адреса опубликовало региональное министерство транспорта. Стационарные комплексы будут работать на конкретных точках: М-7 «Волга»: 103-й и 302-й километры. Р-132 «Золотое кольцо»: западное и восточное соединения с М-7 (10-й и 26-й км), а также 316-й и 317-й