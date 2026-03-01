Долгие зимние вечара. Монастырь. Батюшка скучает. Ну и отправляется он к новенькой монашке - симпатичной девушке в келью.
Заходит и говорит:
- Ну что, дочь моя... Снимай рясу!
- Батюшка, так ведь это же грех! - восклицает монашенка.
- Снимай, бог всё простит.
Та снимает рясу.
- И подрясник тоже снимай.
- Батюшка, так ведь это же грех!
- Снимай, бог всё простит.
Та снимает подрясник.
- И исподнее снимай.
- Батюшка, так ведь это же грех!
- Снимай, дочь моя, бог всё простит.
Монашенка полностью раздевается.
- Ну а теперь, дочь моя, становись в коленно-локтевую позу!
- Батюшка, так ведь это же совсем грех!!!
Становись, становись, дочь моя. Бог всё простит.
Девушка встаёт в эту самую позу. Тут батюшка разбегается и ка-ак засади
еще анекдот!