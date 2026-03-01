Необычное ДТП произошло 23 февраля на 231-м километре трассы М-12 «Восток» в Судогодском районе. В результате аварии из салона легковушки через боковую дверь вылетел пассажир. Видео

Необычное ДТП произошло 23 февраля на 231-м километре трассы М-12 «Восток» в Судогодском районе. В результате аварии из салона легковушки через боковую дверь вылетел пассажир. Видео происшествия опубликовала госкомпания «Автодор». По информации УМВД по Владимирской области, 39-летний водитель автомобиля «Хонда» ехал в сторону Москвы, не справился с управлением и врезался в металлическое барьерное ограждение. От