Прокуратура г. Коврова Владимирской области вернула волгоградцу возможность пользоваться собственным автомобилем.Житель Волгоградской области не мог управлять своим автомобилем в течение трех лет из-за досадного недоразумения, допущенного судебным приставом из Коврова. В 2022 году он узнал, что на его машину наложили арест по ошибке — должностное лицо неправильно внесло информацию в электронную систему.Мужчина неоднократно обращался к приставам Коврова с просьбой исправить эту техническую оплошность, но его просьбы оставались без внимания. Из-за наложенных ограничений он даже не мог восстановить утерянные документы на автомобиль.Ситуация разрешилась только после вмешательства Ковровской городской прокуратуры. После проверки и обращения в УФССП все ограничения были сняты, а права владельца автомобиля восстановлены.