Алексей Шумник снова стал руководителем управления ЖКХ.

Бывший начальник управления ЖКХ, уволенный после дела о «кладбищенской мафии», снова вернулся в администрацию Владимира.Алексей Шумник занял должность руководителя управления ЖКХ — об этом стало известно из информации на официальном сайте мэрии. В разделе «Управление ЖКХ» его имя указано с пометкой «и.о. начальника». Правда, пока официального сообщения о назначении пока не поступало.В мае прошлого года после задержания десяти человек по подозрению в мошенничестве в похоронной сфере бывший мэр Дмитрий Наумов уволил Алексея Шумника и его заместителя Глеба Серёгина. Эти меры были приняты в рамках расследования дела о «кладбищенской мафии».В конце августа Дмитрий Наумов также был задержан. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 1,1 млн рублей от представителей ритуальной сферы. Бывший глава города полностью признал свою вину.В январе 2026 года суд вынес приговор: Дмитрий Наумов был осуждён на восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и оштрафован на 11 млн рублей.Напомним, что Алексей Шумник проработал на посту руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства с 2017 года. В пресс-службе городской администрации пояснили, что Алексей Шумник вернулся на прежнюю должность после проведения всех необходимых проверок.